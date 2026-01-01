Вълна от съпричастност заля страната след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, а броят на ранените надхвърли 50. Десетки хора откликнаха на призивите за помощ и се наредиха на опашки, за да дарят кръв и да дадат шанс за възстановяване на пострадалите.

На 10 ноември бяха отправени няколко призива за кръводаряване. В инициативата се включиха Националният център по трансфузионна хематология, болниците в Сливен и Бургас, както и Българският Червен кръст и Столичната община. Кръв може да се дари навсякъде, където има център по трансфузионна хаматология в страната.

Млад лекар от Детската болница в Бургас е сред пострадалите на АМ „Тракия“, призовават за кръводаряване

В социалните мрежи съобщиха за опашки от желаещи да дарят кръв в Сливен през вчерашния ден.

За днес са записани 70 души, който желаят да дарят кръв в Сливен, съобщава БГНЕС.

В кръвния център в Пловдив служителите доброволно са останали след работно време, за да приемат чакащите кръводарители вчера.

Акцията продължава и днес в цялата страна

Българският Червен кръст, Столичната община и Националният център по трансфузионна хематология организират кръводарителска акция в подкрепа на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“ и днес, 11 ноември от 8:00 до 14:00 ч. в сградата на Националния център по трансфузионна хематология на ул. „Братя Миладинови“ №112 в София.

За желаещите да дарят кръв е обособено специално място.

Опашки от желаещи да дарят кръв се образуваха пред Националния център по трансфузионна хематология в София след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". Призивите за кръводаряване предизвикаха силна обществена реакция. Сред доброволците, заявили готовност да се включат, има медици, учители, магистрати и граждани.

БГНЕС

БГНЕС

Само за един час 20 души дариха тази сутрин кръв в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен.

От Районния център по трансфузионна хематология – Бургас призовават желаещите да дарят кръв за пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“ да разпределят посещенията си и през следващите дни, особено в петък.

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Заради големия брой желаещи дворът на центъра вече е пълен, а на места се образуват опашки и се налага изчакване. От екипа благодариха на всички, които са откликнали на призива, както и на медицинските служители, останали да работят извънредно.

РЦТХ - Бургас

От центъра подчертават, че кръводаряването и през следващите дни е също толкова ценно, а разпределянето на посещенията ще помогне да се избегне струпването на хора и дългото чакане.

До края на работната седмица, включително в петък, кръводарители ще се приемат с удължено работно време – от 7:30 до 19:00 ч. в УМБАЛ Бургас, в сектора по кръводаряване, който се намира в жълтата сграда зад ДКЦ I. От следващата седмица ще бъде възстановен обичайният график – от 7:30 до 14:00 ч.

От центъра уточняват, че след приключване на приема на кръводарители екипите продължават с обработката, етикетирането, съхранението и транспортирането на кръвта до болниците. Тези дейности също изискват време и човешки ресурс.

Кръводарителска акция ще се проведе и в Поморие на 12 ноември, четвъртък, от 9:00 до 13:00 ч. или до изчерпване на желаещите. Мястото е читалище „Просвета 1888“, на втория етаж.

БГНЕС

Желаещите да дарят кръв трябва да носят лична карта, да бъдат отпочинали и да са се нахранили предварително. Организаторите напомнят, че не бива да се дарява кръв на гладно или да се прекъсва предписано лечение заради участието в акцията.

БГНЕС

От НЦТХ напомниха, че кръвта не може да бъде произведена изкуствено и единственият начин да бъде осигурена е чрез даряване от човек на човек. Затова призоваха гражданите да не чакат извънредни ситуации, за да помогнат, а да даряват кръв редовно, тъй като всяко даряване може да спаси човешки живот.

От Националния център по трансфузионна хематология посочват, че кръводаряването е безопасна процедура, при която се използват само стерилни консумативи за еднократна употреба, което изключва риска от заразяване по кръвен път.

Кръводарители могат да бъдат здрави хора на възраст от 18 до 65 години, с телесно тегло над 50 кг, които не са приемали лекарства поне през последните 48 часа.

Минималният интервал между две кръводарявания е 60 дни. Жените могат да даряват кръв до четири пъти годишно, а мъжете – до пет пъти.

След даряването количеството на кръвта в организма се възстановява за по-малко от 24 часа, а пълното качествено възстановяване отнема между три и четири седмици.

Всеки кръводарител получава бележка за два дни отпуск, подкрепителна закуска и подарък. Предоставя му се и уникален код, чрез който може да провери резултатите от изследванията за ХИВ, хепатит B и C, сифилис, както и кръвната си група.

Националният център по трансфузионна хематология благодари на всички граждани, които откликнаха на призивите за кръводаряване след тежките катастрофи на АМ „Тракия“ и дариха доброволно кръв в подкрепа на пострадалите.

От центъра изразиха признателност към хората, проявили съпричастност в трудния момент, и подчертаха, че солидарността и готовността да се помогне могат да дадат надежда и шанс за живот на нуждаещите се.

Днес, 11 ноември, е обявен Ден на национален траур в памет на жертвите от катастрофите.