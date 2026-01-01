Парламентът отхвърли предложения за изслушвания във връзка с катастрофите на автомагистрала (АМ) "Тракия" и състоянието на "Топлофикация София" ЕАД. Предложенията за включване в проектопрограмата на Народното събрание бяха прочетени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Отхвърлено беше предложението на „Възраждане“ в дневния ред за четвъртък да влезе изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с техническото и финансовото състояние и дейността на "Топлофикация София" ЕАД, последиците от авариите и плановите ремонти за засегнатите абонати, нарастващите задължения на дружеството и резултатите от контрола, упражняван от Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране.

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Не беше прието и предложение на „Възраждане“ в дневния ред за днес да бъде включено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров относно причините за възникналата верижна катастрофа на АМ "Тракия" на 10 ноември 2026 г.

"Всички в тази зала искаме обстоятелствата, свързани с катастрофата, да бъдат изяснени, нашата група не участва в това гласуване, защото днес не е денят за това. Днес е ден на траур и смятам, че трябва да бъде събрана допълнителна информация, да бъдат изслушани допълнителни лица, но нека това да стане другата седмица и с подписите на всички парламентарни групи", каза Божидар Божанов от "Демократична България".

"На председателски съвет днес бяха обсъдени доводите, че днес е ден на траур и че трябва да бъдем смирени. Днес е денят, следващ деня на тежката катастрофа, и все още може би няма данни, евентуално още няколко дни, в които да се съберат такива, ще доведат до по-обективна картина за едно изслушване", каза председателят на парламента Михаела Доцова.

Депутатите приеха предложението на председателя на парламента Михаела Доцова точка пета в дневния ред за днес да стане първо четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от "Демократична България", "Възраждане" и Министерския съвет.

В програмата на парламента днес е първо четене на изменения в данъчните закони. Промените бяха разгледани вчера от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

В началото на днешното заседание парламентът почете с едноминутно мълчание паметта на загиналите в двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

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„Уважаеми колеги народни представители, вчера България се събуди с тежка катастрофа на магистрала „Тракия“. Съпричастни сме със семействата и близките на загиналите и се молим за здравето на пострадалите“, каза председателят на парламента Михаела Доцова.

От името на 52-рото Народно събрание Доцова изказва дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите, като призова депутатите да станат на крака и да почетат паметта на жертвите с едноминутно мълчание.

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Припомняме, че днес, 11 ноември, е обявен ден на траур в страната в памет на жертвите на катастрофите, станали вчера на автомагистрала „Тракия“.

Сградите на Министерския съвет, Народното събрание, на президентската институция и на Българската народна банка и други институции са със спуснати наполовина знамена.