Тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, отнели живота на най-малко 11 души и оставили десетки ранени, предизвикаха реакции и извън пределите на България. Световни лидери изразиха съболезнования към близките на загиналите и солидарност с българския народ.

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова изрази съболезнования на българския държавен глава Илияна Йотова и на семействата на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. В публикация в социалната мрежа Екс тя заяви, че е дълбоко потресена от трагедията, и пожела на пострадалите сили и бързо възстановяване.

Румънският външен министър Дан Некулаеску поднесе съболезнования за жертвите на катастрофите на автомагистрала „Тракия“ в България.

Политически реакции след трагедията на АМ „Тракия“: Съболезнования към близките на жертвите и критики към институциите

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България. Мислите ни са с пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия. Пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване“, пише той на официалния си профил в социалната мрежа „Екс“.

Министърът посочва, че сред пострадалите има и румънски гражданин. Той получава необходимите медицински грижи.

„Нашите консулски екипи са в готовност да окажат съдействие“, допълва Некулаеску.

Не закъсня и реакцията на румънския президент Никушор Дан.

"С голяма скръб научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне много човешки животи и остави още много ранени. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите, а на пострадалите пожелавам бързо възстановяване. Информиран съм, че сред ранените има и румънски гражданин, който получава необходимите медицински грижи. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент", написа държавният глава на официалния си профил в социалната мрежа "Екс".

I have learned with great sorrow of the tragic road accident in Bulgaria, near Yambol, which has claimed many lives and left many more injured. My heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims, and my wishes for a swift recovery to all those wounded. I have been informed a Romanian citizen is also among the wounded and receiving medical care. Romania stands with Bulgaria and its people in this difficult moment. @IlianaIotova — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 10, 2026

Председателят на Европейския съвет Антионио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите при верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия", станала тази сутрин край пътен възел "Зимница" в област Ямбол. "Дълбоко съм натъжен от новината за трагичния пътен инцидент, станал тази сутрин в България", написа Антонио Коща в "Екс". "Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на всички пострадали", добави той. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ. „Ужасни новини от България тази сутрин. Искрените ми съболезнования на семействата и близките на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Благодарност към спасителните служби и медицинските екипи, които работят неуморно на мястото на инцидента. В този труден момент мислите и сърцата ни са с всички засегнати от трагедията. Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ“, заяви Мецола. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също отправи послание на солидарност с България и пожела бързо възстановяване на ранените. „В тези ужасни моменти Европа е съпричастна с вас“, подчерта тя. Президентът на Словакия Петер Пелегрини изрази съболезнования лично към българския държавен глава Илияна Йотова, семействата на загиналите и целия български народ. „С голяма тъга научих за трагичната катастрофа край Ямбол, България. От името на гражданите на Словакия изказвам искрените си съболезнования на президента Илияна Йотова, на семействата, загубили своите близки, и на целия български народ. Мислите ни са с всички засегнати и пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване. Словакия е солидарна с България в този труден момент“, заяви Пелегрини. Украйна: Добре познаваме болката от загубата на невинни човешки животи Украинският външен министър Андрий Сибига изрази съболезнования към семействата на загиналите и направи паралел между трагедията в България и човешките загуби, които страната му понася вследствие на руската военна агресия. „Трагични новини идват от България, където ужасяваща верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и остави 48 ранени. Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като страна, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България“, написа Сибига в социалната мрежа X. Министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа също отправи послание към българските власти и граждани. „Трагичната катастрофа в България, която отне много човешки животи и остави други ранени, ме изпълва с огромна тъга. Мислите ни и искрените ни съболезнования са със семействата и близките на жертвите, както и с народа и правителството на България. Искрено пожелаваме бързо и пълно възстановяване на всички пострадали и сили на всеки, засегнат от тази трагедия“, заяви Ходжа. Съболезнования от балтийските държави Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс изрази съпричастност към семействата на загиналите. „С голяма тъга научих за трагичната пътна катастрофа в България. Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си. Мислите ми са и с ранените, на които пожелавам бързо възстановяване“, написа той. Естонският външен министър Маргус Цахкна също изрази подкрепа за пострадалите и техните семейства. „Покъртителни новини от България. Мислите ми са с всички засегнати от ужасната катастрофа на магистралата. Искрените ми съболезнования на хората, загубили свои близки. Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване“, заяви Цахкна. Министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи. „Най-искрените ми съболезнования на семействата на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в България и на целия български народ. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените и изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби, които се отзоваха на тази трагедия“, посочи Будрис. Американското посолство: Съпричастни сме с българския народ Посолството на Съединените щати в София също публикува съболезнователно послание. „Посолството на САЩ изказва най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си при трагичните катастрофи на българската автомагистрала „Тракия“. Мислите ни са с всички засегнати и пожелаваме пълно и бързо възстановяване на ранените. Съпричастни сме с българския народ в този труден момент“, се посочва в съобщението на дипломатическата мисия.

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол. По данни на Министерството на здравеопазването към 11:30 ч. 10 души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. В болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 46 души. Премиерът Румен Радев съобщи пред журналисти във Варна за 11 загинали и 48 ранени.