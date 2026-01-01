Към момента се вземат проби от настилката, за да се установи какво е моментното състояние на асфалтовото покритие.

Това каза инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Той коментира състоянието на мястото на верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, които отнеха живота на няколко души, десетки бяха ранени.

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„Единственото, което виждам към момента, е разлика в цветовия оттенък на самото асфалтово покритие“, каза Ангелов. „Има и деформационни елементи“, добави той. По думите му ще бъде направен анализ и от т.нар. ядки на пътя.

"Нека да излязат резултатите от пробите и ще установим всички детайли", добави Ангелов. Той каза още, че преди две години е извършен превантивен ремонт - преасфалтиране на активната лента.

Попитан за състоянието на маркировката, Ангелов отговори, че към момента всички маркировки по републиканската пътна мрежа се изпълняват поетапно.

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"Участъците без маркировка превантивно се освежават", уточни той. "Трябва да проверим протоколите и да видим кога е полагана маркировката", каза още Ангелов.

В отговор на въпрос как фигурира участъкът на инцидента в регистрите на АПИ, Ангелов заяви, че се води в добро състояние по данни на Областното пътно управление.

На уточняващо питане за моста в района на катастрофата, Ангелов отговори, че ремонтът на мостовото съоръжение е оказал влияние на трафика на преминаващите по автомагистралата.