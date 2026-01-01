"Вчерашният ден бе белязан от трагедия на пътя, 11 души загинаха, а 51 пострадаха на АМ „Тракия“. Всички сме потресени от видяното. Причините ще бъдат установени, но това няма да върне живота на загиналите". Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Той изказа съболезнования на опечалените, а заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите.

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"Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем. Всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине между ламарините на магистралата. Повярвайте ми, гледката е ужасна. Да, причините разследващите ще ги установят, но нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си. Спазвайте безопасна дистанция. Когато пазим другите, пазим себе си. Мислете за хората, които ви очакват, и не залагайте живота си на хaзарта на обстоятелствата. Пътната безопасност започва от личната дисциплина, от личната отговорност, от личната предпазливост, призова премиерът.

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Радев благодари на лекарите, медицинските работници, пожарникарите, полицаите, военнослужещите и доброволците за бързите и професионални действия, с които предотвратиха още повече жертви.

Заседание на Министерския съвет започна на 11 ноември (сряда) от 10:00 часа. То бе насрочено за 10 ноември от 15:30 ч., но беше отложено заради тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Дневният ред предвижда 31 точки:

Сред основните предложения са изменения в Закона за движението по пътищата, както и редица постановления за допълнителни бюджетни разходи и трансфери за 2026 г.

В дневния ред е включено и решение за определяне на състава на комисията по погребението на Вежди Рашидов, председател на 48-ото Народно събрание.

Правителството ще разгледа още предложения за промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници“ и Агенцията за социално подпомагане, както и изменения в нормативната уредба за сигурността на комуникационните и информационните системи.

Сред международните теми са одобряването на меморандум за сътрудничество с германския институт Fraunhofer IPK в областта на интелигентното производство и научните изследвания, подготовката на среща на върха по свързаността в България и участието на страната в международни форуми.

Кабинетът ще обсъди и допълнителни средства за образованието, културата, спорта, отбраната и иновациите, както и финансиране за общините, включително стипендии и възнаграждения за постигнати резултати от труда на директори на образователни институции.

В дневния ред са включени още признаването на Главното мюфтийство като орган за халал сертифициране, освобождаването от визи за граждани на Косово с дипломатически и служебни паспорти и предоставянето на държавни имоти за управление на институции и общини.

Очаква се Министерският съвет да разгледа и предложения за изменение на нормативната уредба в областта на машините, социалното подпомагане, земеделието и въздухоплаването.