Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев прекратява участието си в Конференцията на страните (COP31) към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), която се провежда в Анталия, Турция, и се завръща в България след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Отмениха заседанието на Министерския съвет заради трагедията на АМ „Тракия“

В съобщението се посочва, че по разпореждане на министъра утре ще се проведе извънредно заседание на експертната група, отговаряща за реформата в пътната безопасност.

На заседанието ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението, както и ускоряване на изпълнението на планираните реформи в сектора, допълват от ведомството.

Катастрофа с невиждани мащаби на АМ „Тракия“: 86 коли и камиони, 11 жертви и 51 ранени, армията на помощ

Тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, в района на Ямбол, станаха две верижни катастрофи. Единият инцидент е при 289-ия километър, в платното в посока Бургас, а другият – при 294-ия километър, преди пътния възел „Зимница“, в посока София. Към момента информацията е за 11 загинали и 51 ранени.