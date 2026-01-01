Разследват масов бой с пострадали в Сливенско, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 10 ноември в село Тополчане. Станал е конфликт между две групи, който е прераснал в саморазправа.

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Пострадали са шестима души, между които и две деца. Всички са откарани в болница в Сливен за оказване на медицинска помощ.

Петима души са задържани. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

За осигуряване на обществения ред е създадена организация за засилено полицейско присъствие в селото.