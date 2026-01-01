Критично е състоянието на румънски гражданин, пострадал при катастрофата на автомагистрала „Тракия“ вчера. Това съобщиха от болница „Сърце и мозък“ в Бургас, където пациентът е настанен в отделението по реанимация.

Мъжът е с множество тежки травми и е на апаратно дишане. Състоянието му е критично и за живота му има опасност. За случая са уведомени неговите близки, както и консулството на Румъния в Бургас.

Какво е състоянието на ранените при тежките катастрофи на магистрала „Тракия“

Другият пациент, който е приет в болницата в тежко състояние след катастрофата, е 37-годишен инфекционист от Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас. Извършени са му три операции на три крайника. Интервенциите са извършени от проф. Асен Балтов. Пациентът остава под наблюдение в отделението по реанимация, като към момента няма опасност за неговия живот.

11 ноември – ден на национален траур заради трагедията на магистрала „Тракия“

Общо шестима пострадали при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ са били приети за лечение в „Сърце и мозък“ в Бургас. Сред тях са трима мъже и три жени.

Останалите четирима пациенти са в сравнително добро състояние. Те са с гръдни и ортопедични травми, като на пострадалите са извършени необходимите оперативни интервенции. Те са настанени под активно наблюдение в отделенията по ортопедия и гръдна хирургия и към момента няма опасност за живота им.

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Тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ станаха вчера сутринта, като при тях са загинали 11 души, над 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали. След произшествието шестима от ранените бяха транспортирани за лечение в бургаската болница „Сърце и мозък“.

Днес Община Бургас отмени всички прояви на територията си заради Деня на траур.