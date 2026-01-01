Общо 434 души са загубили живота си при пътни инциденти в страната от началото на 2026 г.

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Само през изминалото денонощие 65 души са ранени. От началото на ноември са станали 168 катастрофи с ранени и загинали. При тях живота си са загубили 20 души, а 259 са получили наранявания.

От началото на годината до 10 ноември са регистрирани общо 5944 пътни произшествия с пострадали. При тях са загинали 434 души, а ранените са 7412.

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Данните показват сериозния мащаб на пътния травматизъм и необходимостта от повишено внимание и отговорност от всички участници в движението.