Традиционно всяка година страната ни се присъединява към Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който тази година се отбелязва на 16 ноември. Това съобщават на сайта си от Националния център по обществено здраве и анализи.

Последиците от тежките пътнотранспортни произшествия в световен мащаб са неизмерими, когато се отнасят до човешкия живот. С всяка една такава загуба се променят съдби, непоправими са последствията не само за близките на пострадалите, а и за цялото общество. От всички причини за смъртност в световен мащаб пътнотранспортните произшествия остават водеща причина за преждевременното прекъсване на живота сред децата и младите хора и тази тенденция е трайна и тревожна, посочват от Националния център по обществено здраве и анализи.

Само за една година (2024 г.) по пътищата на страната при 7173 тежки катастрофи са загинали 478 и са ранени 9054 човека. Това е повод за пореден път да си дадем сметка доколко сме отговорни като участници в движението по пътищата, каква е културата ни на поведение и какви са уменията ни за реакция в критични ситуации на пътя, както и да приемем, че усилията за опазване на човешкото здраве и живот от случаи на пътнотранспортни произшествия са отговорност на всеки член на обществото ни, на институциите, на семейството, се посочва в съобщението.

Денят се отбелязва през третата неделя на ноември с резолюция на Общото събрание на ООН от 26 октомври 2005 г. Кампанията за деня през 2025 г. е наречена: „ЗАПОМНЕТЕ. ПОДКРЕПЕТЕ. ДЕЙСТВАЙТЕ.“ - „REMEMBER. SUPPORT. ACT.“

Всяка тежка катастрофа настъпва неочаквано и преобръща живота ни, а болката и страданието след това остават непрестанни спътници.

По информация на МВР от вчера от началото на ноември има 237 катастрофи с 21 починали и 299 пострадали. От началото на годината произшествията на пътя са 5869, загиналите са 394, а ранените 7310.

Доклад за пътната безопасност за 2024 г. показва, че въпреки предприетите стратегически усилия и отчетени частични положителни тенденции, пътнотранспортният травматизъм в страната остава на неприемливо високо ниво, съобщиха от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на сайта си на 1 август тази година.

Слабото прилагане на мерки и недостатъчната ангажираност на институциите с превенция са основните причини за това.

Автомобилното движение продължава да нараства – 14,4% ръст на пробега спрямо 2019 г., което увеличава натиска върху пътната система и риска от инциденти. Макар броят на загиналите да е намалял с 9% спрямо 2023 г. и с 23,9% спрямо 2019 г., се отчита ръст в тежките произшествия с пострадали и тежко ранени – тенденция, която поставя допълнителен акцент върху необходимостта от системна превенция, се посочва в съобщението.