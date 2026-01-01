Първите минути на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол – викове за помощ, хаос, страх и смачкани до неузнаваемост десетки автомобили. Тази обстановка заварват първите пожарникари от ямболската дирекция, отзовавайки се на сигнала – инспектор Станчо Нанков, пожарникар Валери Славов и старши пожарникар Иван Великов.

"Трябваше да отстраним част от мантинелите, за да можем да стигнем от другата страна на платното до катастрофиралите автомобили. Когато пристигнахме, гледката беше ужасяваща - писъци, викове, крясъци – не мога да опиша гледката с думи", разказа Станчо Нанков, инспектор в Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Ямбол.

Очевидец от „Тракия“: Режат ламарини, за да вадят хора, има обърнат автобус и изгорял автомобил

По думите му е последвала светкавична организация съвместно с полицаите на мястото на тежкия инцидент и започва спасителната акция. "Единият от екипите почна гасителни действия на изгорелите автомобили, а другите екипи започнаха евакуирането и изваждането на хора – тези, които бяха тежко пострадали и нямаше как да излязат от автомобилите. Започнахме рязане на самите автомобили", допълва инспектор Нанков.

"Веднага започнахме изваждането на затиснатите, които бяха извадени от смачканите автомобили и предадени на Центъра за спешна медицинска помощ. Започнахме да издирваме във всички смачкани автомобили дали не сме пропуснали някой, после да обезопасяваме автомобилите. И така до днес сутринта, до приключване на произшествието изцяло – извозени са всички ударени автомобили от магистралата, пътят е освободен", разказа Валери Славов.

БТА

"Онова, което заварихме беше страшен хаос, много катастрофирали автомобили, много хора, викащи за помощ. Първите ни действия бяха да започнем да режем автомобилите и по най-бързият начин да изкарваме пострадалите от тях", допълва старши пожарникар Иван Великов

Катастрофа с невиждани мащаби на АМ „Тракия“: 86 коли и камиони, 11 жертви и 51 ранени, армията на помощ

Според инспектор Нанков в такава ситуация е най-важно екипите да запазят самообладание. "Най-важното е да няма страх и паника за нас пожарникарите. Така или иначе, ние сме там, за да си свършим работата. И каквото зависеше от нас, и каквото можахме – направихме", отбеляза пожарникарят. От свое и от името на всички свои колеги, участвали в спасителната акция, той изказа съболезнования на близките на загиналите.

Станчо Нанков е на 26 години, от две години на служба в ПБЗН. Колегите му Валери Славов и Иван Великов са пожарникари със съответно 14 и пет години стаж. И тримата са категорични, че, въпреки стреса, отново биха избрали тази професия. "Няма как да бъде забравен този тежък инцидент, няма как. Но аз искам да съм в полза на обществото и тук усещам, че е моето място", заяви инсп. Нанков. "Разбира се, че отново бих избрал това, харесвам професията си", категоричен е Валери Славов. "Защото това е призвание", обобщава Иван Великов.

При двете тежки верижни катастрофи, които отнеха във вторник, 10 ноември, живота на 11 души, на терен в спасителната акция участваха стотици – пожарникари и полицаи от няколко области. На терен бяха и десетки военнослужещи и доброволци на Българския Червен кръст.