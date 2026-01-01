• 76% от запознатите с Black Friday сред градското население у нас планират да пазаруват в този ден, като предвиждат среден бюджет от €324, според проучване на Kantar**.

• Genius абонаментът с опции за безплатна доставка и ексклузивни оферти може да бъде закупен в периода от 9 до 22 ноември на половин цена.

• Новите клиенти, които свалят мобилното приложение на eMAG, получават ваучер от €5 за първата си поръчка в него.

• eMAG разкрива първите Black Friday оферти и организира томбола с многобройни награди.

Тази година eMAG Black Friday – събитието с най-много отстъпки в годината и награди* – започва рано сутринта в петък, 13 ноември. За 14-ото издание на кампанията от платформата за електронна търговия са осигурили над 100 милиона броя продукти, предлагани от eMAG и Marketplace търговци. Сред тях са:

· над 650 000 смартфона и джаджи (мобилни телефони, смарт технологии, таблети)

· над 700 000 телевизора, аудио Hi-Fi и фото

· над 1 000 000 малки домакински уреда

· над 600 000 големи домакински уреда

· над 800 000 лаптопа и IT продукта

· над 1 000 000 артикула за лична грижа и парфюми

· над 1 700 000 автомобилни гуми и артикули за велосипеди

· над 10 000 000 продукта за дома и градината и направи си сам/инструменти

· над 5 000 000 играчки, детски артикули и продукти за почистване на дома

· над 5 000 000 дрехи, чанти и обувки

Българите посрещат първия Black Friday в евро по-подготвени и с по-големи бюджети. Според проучване на Kantar** 98% от градското население на възраст 18–55 г. познава Black Friday, като високото доверие в събитието се запазва на същото ниво – близо 73% от запознатите с кампанията й се доверяват. 76% от запознатите с Black Friday планират покупка, а 40% са категорични, че ще се включат в кампанията, при 35% година по-рано – толкова висок дял не е отчитан от 2019 г. насам. Средният планиран бюджет достига €324 – с 4,4% повече от €310 през 2025 г. Онлайн магазините остават Black Friday фаворити, обмисляни от 3 от всеки 4 потенциални купувачи. Сред онлайн шопинг дестинациите eMAG.bg запазва преднина в предпочитанията – обмисляна от 27% от потенциалните купувачи.

„Тази година все повече хора вече са решили да пазаруват по време на Black Friday и знаят предварително колко са готови да похарчат. Цяла година сме разумни, сравняваме и отлагаме, а Black Friday е денят, в който можем да си позволим да се развълнуваме. За него сме осигурили хиляди продукти с най-ниска цена за годината***, възможности за изплащане на безлихвени вноски, Genius абонамент на половин цена и томбола с награди. Количествата са предварително определени, затова съветваме клиентите да се подготвят още отсега в приложението“, казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

Гъвкави решения за плащане и доставка

За да могат да закупят желаните продукти, на Black Friday 2026 клиентите на eMAG ще разполагат с гъвкави опции за плащане. Те имат възможност да се възползват от безлихвени вноски с онлайн одобрение – 10 месечни вноски за покупки над €149 и 20 месечни вноски за покупки над €299, – както и да платят с кредитна карта.

Потребителите могат да изберат лесна и удобна доставка на поръчките си до близо 900 автоматизирани шкафчета easybox и 900 партньорски точки за получаване SAMEDAY point или пратките да им бъдат доставени с куриер до избран адрес. Миналата година по време на кампанията easybox беше предпочитан метод за доставка в градовете, където има инфраструктура – близо 80% от всички поръчки бяха насочени към автоматични шкафчета.

Genius на половин цена

В периода от 9 до 22 ноември 2026 г. Genius – абонаментът с опции за безплатна доставка и ексклузивни оферти – може да бъде закупен на половин цена за €7,62. Genius е още по-важен по време на eMAG Black Friday, тъй като дава на клиентите достъп до специални оферти, предназначени само за тях.

Томбола с многобройни награди

По време на Black Friday eMAG организира и специална томбола с многобройни награди. Потребителите печелят бонус участия в нея, като изпълнят стъпките за предварителна подготовка : инсталират мобилното приложение на eMAG, активират нотификациите, запазят банкова карта за сигурно плащане, добавят желаните продукти в „Любими“ и активират своя Genius абонамент за опции за безплатни доставки и ексклузивни оферти.

В хода на самия eMAG Black Friday 2026 клиентите ще получават по едно участие в томболата при всяка регистрирана поръчка на стойност над €50. Пълните правила ще откриете тук .

Ваучер за първа поръчка през мобилното приложение

Новите потребители, които свалят мобилното приложение на eMAG за първи път, получават автоматично в акаунта си ваучер на стойност €5, който могат да използват за първата си поръчка през приложението. За да се приложи ваучерът, поръчката трябва да е на минимална стойност €15.

Ето кои са и първите продукти от офертата на eMAG за Black Friday 2026****

Телевизор Blaupunkt LED 32HLE4000S, 32" (81 см)

300 броя на специална Black Friday оферта

Лаптоп Acer Aspire, AMD Ryzen™ 5, 15.6", 8GB RAM, 256GB SSD

40 броя на специална Black Friday оферта

Пералня TCL FF0924WA2, 9 кг, клас А

100 броя на специална Black Friday оферта

Капсули Ariel Allin1 PODS Mountain Spring, 140 пранета

2 000 броя на специална Black Friday оферта

Кафе на зърна Lavazza Crema e Aroma, 1 кг

2 000 броя на специална Black Friday оферта

Почистващ гел La Roche-Posay Lipikar, 1000 мл

260 броя на специална Black Friday оферта

Обувки за момчета Skechers, червени, черни

80 броя на специална Black Friday оферта

Акумулаторен винтоверт Bosch EasyDrill 18V

450 броя на специална Black Friday оферта

Капсули за съдомиялна Finish Ultimate Plus Infinity Shine, лимон, 105 измивания

3 000 броя на специална Black Friday оферта

Душ гел и шампоан 3 в 1 Old Spice Captain, за тяло, коса и лице, 1000 мл

200 броя на специална Black Friday оферта

Спортни обувки Nike Air Max Bia, с нисък профил, черни

40 броя на специална Black Friday оферта

Шампоан против пърхот Vichy Dercos, Anti-Dandruff, за нормална-мазна коса, 200 мл

820 броя на специална Black Friday оферта

Клиентите могат да следят предварително разкритите продукти на специалната подготвителна страница за eMAG Black Friday тук .

*Важи само за онлайн платформата eMAG. Твърдението не е валидно за търговци/магазини/компании извън платформата.

**Проучването на Kantar е поръчано от eMAG и проведено чрез лични интервюта и попълване на въпросник на таблет между 13 и 23 октомври 2026 г. сред национално представителна градска извадка от 1008 респонденти на възраст между 18 и 55 години. Проучването в България е част от регионално проучване на „Кантар“.

***Важи за периода 1.01–12.11.2026 г. и не важи за продукти извън платформата emag.bg. Продукт, чиято продажна цена на eMAG Black Friday е по-ниска или равна на друга негова цена за периода от 1 януари до 12 ноември 2026 г., ще бъде отбелязан със специален бадж „най-ниска цена за годината“. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период, и не включва референции към цени на търговци извън платформата eMAG.

****При отваряне на линковете към Black Friday ще се виждат актуалните цени на продуктите за периода преди кампанията. Black Friday цените ще са видни и актуални от сутринта на 13.11.2026 г. след началото на кампанията до нейния край или до изчерпване на специално определените за нея количества.