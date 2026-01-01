Голям разлив на петролни продукти е установен на автомагистрала „Струма“ в участъка между 30-ия и 33-ия километър.

Движението в посока Благоевград беше затворено между пътните възли при Голямо Бучино и Старо село, съобщиха от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Екип на организацията се е натъкнал на разлива и своевременно е подал сигнал на телефон 112. По информация на ЕЦТП полицията е реагирала незабавно.

Движението вече е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От ЕЦТП призовават шофьорите, които пътуват по АМ „Струма“, да бъдат изключително внимателни, да намалят скоростта и да спазват указанията на полицейските служители.

Полицията в Перник издирва превозното средство, от което е изтекло гориво по автомагистрала „Струма“. Разливът доведе до временно ограничаване на движението по-рано.

Три автопатрула на Областната дирекция на МВР остават в участъка между тунел „Мало Бучино“ и отклонението за Старо село, за да следят за безопасното преминаване на автомобилите. Това съобщиха от полицията.

За установяване на причинителя на разлива са предприети множество оперативно-издирвателни и проверочни действия. Уведомени са съседните областни дирекции на МВР, а полицейски екипи от Перник са обходили населени места в района на автомагистралата в опит да открият превозното средство, от което е изтекло горивото.

От ОД на МВР - Перник посочиха, че след получаването на сигнала и временното спиране на движението пътната настилка е почистена и обработена многократно срещу хлъзгане. Действията са предприети в координация с останалите компетентни служби. По време на обезопасяването на участъка е било осигурено засилено полицейско присъствие. Автопатрули са съпровождали и регулирали движението, като са насочвали шофьорите да преминават с намалена скорост и без изпреварване. Полицейски екипи са наблюдавали трафика и от аварийната лента.

След възстановяването на движението три патрула са останали на място, за да контролират спазването на правилата и да реагират при възникване на рискови ситуации.

От полицията призовават да се шофира с повишено внимание в района, да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат необходимата дистанция между автомобилите.