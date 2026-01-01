Мъж на 64 години от маданското село Лещак е транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до столичната болница „Софиямед“ за спешна операция след тежка травма на лявата ръка, причинена при работа с ъглошлайф. Това съобщи д-р Криситан Стефанов от Спешното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян.

Пациентът е постъпил в смолянската болница в 13:15 часа, транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Установена е частична ампутация на лявата предмишница с увреждане на нервно-съдов сноп и сухожилия, уточни д-р Стефанов.

След извършените прегледи и първична хирургична обработка на раната лекарите са взели решение за въздушен транспорт до София. Мъжът ще бъде приет в Клиниката по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“, където предстои спешна оперативна намеса.

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Това е десетото кацане на медицински хеликоптер на площадката до МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ от въвеждането ѝ в експлоатация, каза началникът на Спешното отделение д-р Васил Гривнев. Първото бе на 20 април тази година, когато пациент е транспортиран до столичната болница „Пирогов“. Тогава бе открито и новото Спешно отделение на смолянската болница.

Според д-р Гривнев въздушният медицински транспорт осигурява по-високо ниво на компетентност на транспортиращия екип и по-голяма сигурност за пациентите. Той обаче посочи, че процедурата по организиране на полет все още е тромава и се нуждае от подобрение. Активирането на медицински хеликоптер и координацията между отделните звена отнемат между един и два часа до пристигане на място в Смолян, през които ангажираният с организацията медицински специалист практически няма възможност да обърне внимание на други пациенти.

Д-р Гривнев смята, че е необходимо да се съкрати времето за координация и да се улесни процедурата за осигуряване на въздушен медицински транспорт.