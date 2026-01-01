Американската актриса Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ множествена склероза е била погрешна. В нов епизод на подкаста MeSsy, който води заедно с актрисата Джейми-Лин Сиглър, 54-годишната звезда сподели, че наскоро лекарят ѝ е съобщил, че всъщност не страда от заболяването.

„Тя влезе в стаята ми и каза: „Поздравления, нямате множествена склероза“, разказа Апългейт през сълзи.

Вместо облекчение новината предизвикала у нея объркване и силен емоционален стрес. Актрисата обясни, че въпреки преразгледаната диагноза здравословното ѝ състояние не се е подобрило.

„Не можеш просто да получиш погрешна диагноза и изведнъж да се почувстваш по-добре. Не съм се подобрила. Ако нещо се е променило, то е, че състоянието ми се е влошило“, сподели тя.

Апългейт добави, че отново е в изходна позиция и лекарите тепърва ще търсят причината за здравословните ѝ проблеми, които продължават от 2021 г.

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„Загубих всичко“

Актрисата призна, че новината е предизвикала тежък емоционален период и депресивни преживявания. Тя сподели, че здравословните ѝ проблеми са се отразили сериозно на живота и кариерата ѝ.

Апългейт продължава да изпитва сериозни затруднения с придвижването и използва инвалидна количка, когато посещава лекар. По думите ѝ новата информация не е променила физическото ѝ състояние.

„Нищо магическо не се случи, когато ми казаха, че нямам множествена склероза“, разказа актрисата.

Тя сподели и колко трудно ѝ е да осмисли промяната, след като години наред е говорила открито за заболяването и е подкрепяла други хора с подобна диагноза.

Апългейт призна, че изпитва чувство на вина към общността на хората с множествена склероза, с която се е сближила през последните години. Сега тя се опитва да приеме несигурността около собственото си здраве.

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Диагнозата, която промени живота ѝ

Кристина Апългейт обяви публично, че страда от множествена склероза, през август 2021 г. Тогава тя разказа, че пътят ѝ след поставянето на диагнозата е бил изключително труден.

В следващите години актрисата многократно говори за болката, умората и затрудненията с придвижването, с които се сблъсква. Здравословните проблеми ограничиха професионалната ѝ дейност и я принудиха да се отдръпне от активната актьорска работа.

Множествената склероза е хронично заболяване на централната нервна система, което може да засегне движението, зрението, чувствителността и координацията.

Въпреки новата информация Апългейт продължава да има сериозни симптоми. Лекарите ѝ предстои да установят какво ги причинява и защо първоначално е била диагностицирана с множествена склероза.