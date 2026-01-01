При осъществяване на компенсиращи мерки граничен полицейски наряд е спрял вчера в землището на видинското село Ружинци товарен автомобил с водач 35-годишен мъж от Видин. Камионът е влязъл от Румъния същия ден, съобщиха от полицията.

МВР

Граничните полицаи, съвместно с митнически служители, извършили проверка на превозното средство. В товарното помещение зад кабината на шофьора те установили тайник с 54,670 кг суха тревиста маса, реагираща при полевия наркотест на канабис.

Шофьорът е задържан, по случая е започнато разследване.