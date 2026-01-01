Районният съд в Свищов определи ефективни присъди за Анита Вачкова и Детелин Аврамов, обвинени в измъчване и умъртвяване на животни, заснемане на насилието и продажба на видеоматериалите в порнографски сайтове.

Вачкова получи две години затвор и глоба от 1100 евро, а Аврамов беше осъден на две години и четири месеца лишаване от свобода и глоба в същия размер.

„Царицата на мъченията“ и сподвижникът ѝ са изтезавали и убивали различни животни над 10 години

Двамата бяха задържани през февруари след сигнал от организация за защита на животните. Според обвинението престъпната дейност е продължила около 10 години.

Преди заседанието двамата бяха доведени в съдебната палата в Свищов от ареста във Велико Търново. Пред сградата ги очакваха протестиращи, които настояваха за максимални присъди.

Вачкова и Аврамов влязоха в съдебната зала с качулки. Делото се гледа при закрити врата.