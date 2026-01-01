След като представихме първоначалните данни от проверките на търговските вериги се натъкнахме на още фрапантна информация. Установихме увеличения на цените на продукти от първа необходимост. Надценките на продукти от малката потребителска кошница достигат 135%. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.

БТА

„Шампион е именно маслото, което се продава с надценка от 135%. При прясното мляко установихме надценка от 99%“, посочи Манолова.

При сиренето най-голямата надценка е от 95%. „Не смятате ли, че е скандално български продукт като бяло саламурено сирене да се продава с 95% надценка, това е без ддс“, попита Манолова.

При киселото мляко е установена надценка от 80%. Надценките при кашкавала достигат до 99%. „Такива надценки няма в никоя европейска държава“.

В Германия например надценката е между 15 и 25%, отбеляза Манолова.

Всички тези надценки са абсолютно забранени в Закона за защита на конкуренцията, каза още тя.

Вече сме започнали 11 производства за необосновано повишаване. Веригите ще имат възможност да се обосноват за увеличението на цените, допълни тя.

БТА

Санкциите са в размер от 10 000 евро до 100 000 евро. Тези санкции се налагат за всеки отделен продукт и се налагат от КЗП.