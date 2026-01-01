В момента са в ход три мащабни проверки на КЗП, каза председателят на Комисията Мая Манолова пред журналисти.

"На бензиностанциите за повишените цени на горивата, на търговските вериги за цените и на банките за банковите такси", обясни Манолова.

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Тя показа данни за повишаването на цените на две основни групи хранителни продукти - млечни продукти и плодове и зеленчуци за периода август-октомври стигат до 17%. По думите й КЗП ще изискат информация за това какви са факторите, които са обосновали това увеличение, в противен случай ще бъдат налагани санкции, предвидени в Закона за защита на потребителите.

Директорът на Главна дирекция „Контрол на пазара“ към КЗП Игнат Арсенов каза, че при някои увеличени продукти увеличението на основната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. При краставиците доставната цена е намаляла с 14%, а продажната е увеличена.

Манолова цитира данни на самите вериги, според които при някои продукти надценките стигат до 141%. "Смятам, че надценки от 99% до 141% са безочливи, те са несправедливи и нахални по отношение на българските потребители", каза тя.

"Този разлом между доставна и продажна цена буквално съсипва българските домакинства. При едно пазаруване в супермаркет бюджетът на едно домакинство е буквално съсипан. Това е изкривен пазар, това е катастрофа за бюджетите на българските домакинства", обясни Манолова.

По думите й веригите са поели ангажимент пред българското правителство с инициативата "Кошница с грижа". "Всички видяхме, че в голяма част от случаите нямаше, а в много от веригите нямаше и кошница", каза тя. КЗП има правомощията да извърши проверки в случаите на съществени отклонения от справедливата стойност. "Нашето настояване е за санкции в случаите на същественото отклонение от справедливата стойност, готови сме със законопроект, който сме представили на народни представители", обясни още тя, като уточни, че всичко това е изключва диалог с търговските вериги.

Следващата седмица предстои среща с бизнесите, срещу които има най-много жалби. По думите й целта й е да има резултати за цените на храните, лекарствата, нелоялните практики при телекомите и банковите такси.

Относно горивата извършените, проверките показват, че в 8% от проверените обекти има необосновано увеличение на цената на пропан-бутан основно. КЗП ще иска обосновка, каза Арсенов. От 1 до 3 цента е увеличението, което по думите му, е необосновано.