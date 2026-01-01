"Ще гласувам. Аз съм десен лидер. Считам вече, че страната крайно време след това разточително харчене, да има дясно управление с ясни, консервативни мерки".

Това заяви Бойко Борисов в Стара Загора."Действително много труден избор, защото просто няма за кого, но ние, когато не е поискана такава подкрепа, не мога да задължа партията да гласува. Защото за мен симпатизантите ни, членовете ни, не са електорат. Те са живи, мислещи работещи хора. И ако се отнасям към тях като електорат - те ще ме напуснат", каза Борисов.

Борисов коментира, че "демокрацията ни е дала право да гласуваме" и заради това той ще го упражни. "Тези избори не са наши, въобще тази президентска институция, в този и вид, а още повече при тази избирателна активност, с такъв малък процент избор да заявиш, че си обединител на нацията и върховен главнокомандващ, даже е малко смешно". "Ние знаехме какво ще се случи на тези избори, затова не издигнахме президентска двойка", подчерта той. Според него ниската избирателна активност се дължи на недоверието в машините. "Ако имаше единна дясна кандидатура, със сигурност тези избори щяха да бъдат спечелени още на първия тур", коментира той.

Борисов коментира и бюджета за 2027 година, като изрази мнение, че и следващата седмица той няма да бъде внесен от правителството за разглеждане. "Нямаме бюджет, най-вероятно, защото не е за гледане. Така си го обяснявам. Иначе щяха да се похвалят с бюджет, така както законът го изисква. Аз се съмнявам, че и тази седмица ще го вкарат бюджета, дано ме опровергаят", каза той.

Той коментира и протестите в Западна Европа. Борисов определи България като "оазис на спокойствието и сигурността". С протести може да свалиш власт, но трябва да предложиш алтернатива, посочи той и отбеляза, че Европа дълго време е водила "абсурдна социална политика".