Столична община разработва дългосрочен план за разширяване на нискоемисионната зона за автомобили, включително възможността тя да действа през цялата година. Това стана ясно по време на международната конференция „Beyond the smoke: Building support for clean heating measures in Europe“, част от „Седмицата на чистия въздух в София“.

Кметът Васил Терзиев и изпълнителният директор на Breathe Cities Сесилия Вака Джоунс подписаха меморандум за продължаване на стратегическото партньорство между организацията и Столичната община. София официално се присъедини и към глобалната инициатива C40 Clean Air Accelerator, която обединява над 50 града с общо повече от 250 милиона жители.

„Вече виждаме положителния ефект от нискоемисионната зона, въпреки че за автомобилите тя действа само няколко месеца в годината. Убеден съм, че можем да постигнем много повече. Затова искаме да работим за разширяване на зоната и за възможността тя да действа целогодишно“, заяви Васил Терзиев.

Той подчерта, че решенията трябва да се основават на надеждни данни, анализи и диалог с гражданите, като се предвидят и съпътстващи мерки за хората, които ще бъдат най-силно засегнати.

СО

Над 24% по-ниски концентрации на фини прахови частици

По данни на Столичната община автомобилният транспорт е целогодишен източник на замърсяване на въздуха в София, като на него се дължат над 78% от емисиите на азотен диоксид (NO₂).

Официалният мониторинг показва, че през сезона 2025/2026 г. концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ₁₀) са били с над 24% по-ниски, нивата на азотен диоксид – с над 15% по-ниски, а дните с превишения на нормите – с над 60% по-малко в сравнение със сезона 2024/2025 г.

Според общината тези резултати показват положителен ефект от нискоемисионната зона за автомобили, която засега действа три месеца в годината.

Пет основни приоритета за по-чист въздух

Подписаният меморандум определя пет основни направления за съвместна работа между Столичната община и Breathe Cities.

Сред тях са засилване на контрола върху нискоемисионната зона за битово отопление и подкрепа за разширяването ѝ до пълно покритие на София до 2029 г., както и разработване на дългосрочен план за развитие на зоната за автомобили.

Предвижда се и съвместно с училищните общности да бъдат разработени и изпробвани мерки за намаляване на замърсяването от автомобилния трафик около училищата и за по-добра защита на здравето на децата.

Друг приоритет е оценката на резултатите от предприетите действия и споделянето на опита на София с други градове. Общината ще развива и експертния си капацитет за подготовка и прилагане на програми, съобразени с новите европейски изисквания за качество на въздуха.

„София показва какво може да се постигне, когато смелото лидерство на местната власт върви ръка за ръка с гражданите, а решенията се основават на данни“, заяви Сесилия Вака Джоунс. По думите ѝ партньорството дава възможност на градовете да обменят опит и да прилагат мерки за подобряване на качеството на въздуха.

София се присъединява към глобална инициатива

С присъединяването си към C40 Clean Air Accelerator София поема ангажимент да определя амбициозни цели за намаляване на замърсяването, да прилага мерки срещу основните източници на емисии и да осигурява надежден мониторинг с публичен достъп до данните. Напредъкът по тези ангажименти ще се отчита публично на всеки две години.

Столичната община посочва, че вече има основа за надграждане на политиките за чист въздух. По данни на общината София изпълнява европейските норми за фини прахови частици (ФПЧ₁₀) три поредни години, а над 11 000 домакинства са подменили старите си печки с по-екологични алтернативи.

С подписването на меморандума София продължава партньорството си с Breathe Cities и получава достъп до международна експертиза и ресурси за разработване на нови мерки за подобряване на качеството на въздуха.