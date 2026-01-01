Товарният кораб ABLE, който беше поразен от дрон в българската изключителна икономическа зона на 6 октомври, е потънал край бреговете на Турция.

Това е вторият плавателен съд, загубен след атаката, което повдига сериозни въпроси за сигурността на корабоплаването в региона. Инцидентът се случи на около 70 морски мили източно от град Бяла, когато два търговски кораба бяха атакувани с безпилотни апарати.

Корабът „ABLE“ напусна българската изключителна икономическа зона

Единият от тях, ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна почти веднага след нападението. Другият, ABLE, остана на повърхността, но със сериозни щети.

Дългата агония на ABLE

След удара на борда на ABLE избухва пожар, а машинното му отделение започва да се пълни с вода, съобщава NOVA. Корабът, плаващ под флага на Палау, получава наклон и дни наред се носи неуправляемо в Черно море.

По данни на Министерството на транспорта, плавателният съд е напуснал българската икономическа зона на 14 октомври около 01:10 часа, намирайки се на 33 морски мили източно от Ахтопол. В крайна сметка той е изчезнал от радарите късно снощи, потъвайки край турския бряг.

Спасението на екипажа и товарът

Непосредствено след атаката на 6 октомври беше организирана мащабна спасителна операция. Всички 18 членове на екипажа - 11 турски и седем индийски граждани – бяха успешно евакуирани. Моряците са били прибрани на борда на кораба DIOSCURIA, който ги е транспортирал до пристанище Варна. Корабът ABLE е превозвал 5985 тона ечемик от Румъния за Турция.

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Инцидентите от началото на октомври предизвикаха извънредна среща на службите за сигурност с премиера Румен Радев, според наличната информация. Потъването и на втория кораб потвърждава, че заплахите за търговското корабоплаване в Черно море засягат пряко икономическите и сигурностните интереси на България и крайбрежните ни общини.