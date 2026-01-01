След взривовете към „Челси 3“ и „Ейч Ес Дигнити“ са насочени екипи по вода, а с настъпването на деня - и по въздух, в търсене на оцелели и на отговор на въпроса какво всъщност се случи близо до българските териториални води.

Екипът на NOVA ви среща с военните, които се оказаха на първа линия в тази криза - Иван Иванов, командир на кораб 514 „Бургас“, и майор Александър Сандев, командир на екипажа на един от нашите вертолети „Кугър“.

„Гледаме първо да спасим човешкия живот, защото такава беше информацията, че корабът е с 15 души екипаж. Нашата задача беше да ги спасим и да ги прехвърлим на нашия борд“, обясни инспектор Иван Иванов, който е командир на гранично полицейски кораб 514 "Бургас".

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"Открихме първо едната спасителна капсула на потъналия кораб, огледахме я за оцелели от въздуха, но нямаше никакъв признак. Открихме остатъци от палети, варели и части от спасителни житлетки, но нямаше хора в тях", каза майор Александър Сандев.

Инспектор Иванов и майор Сандев не сe познават. Въпреки че те и екипижите им имат една мисия и надежда. "Че ще открием някой оцелял, и ще си свършим перфектно и безопасно работата", вярва майор Сандев.

"Това е дълг, част от работата ни, никой не се замисли, не възрази", казва инспектор Иванов. Граничните полицаи заварват кораба "Челси 3" наклонен, вълнението е много силно, но успяват само за 10 минути да изведат от борда му всички. Буквално на ръце.

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"Хората бяха изключително уплашени, заради лошото време. Но след като ги прехвърлихме бяха изключително благодарни. Времето е изключително лошо, целият екипаж е на борда, трябва да омекотим ударите между двата кораба. Най-важната част е да прехвърлим хората, това е стресова ситуацията, защото има реална опасност да попаднат между двата кораба", казва инспектор Иванов.

Ситуацията не е лека и за екипите във въздуха. "Беше ясно къде е точно мястото на потъването на кораба, течението къде има възможност да отнесе, поради силния вятър, който беше около 30 и няколко възела", заяви майор Сандев.