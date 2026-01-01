Моторният кораб CHELSEA 3 беше успешно изведен от опасната ситуация в морето и пристигна в пристанище Бургас след спасителна операция, проведена при тежки метеорологични условия. Плавателният съд беше посрещнат от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и капитана на пристанище Бургас Живко Петров.

Операцията е приключила успешно от втория опит, като е осъществена под контрола на Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Бургас.

В действията по спасяването на кораба са участвали и екипи на Военноморските сили и Гранична полиция, а ръководител на операцията е бил Живко Петров.

„Това беше спасителна операция от втория път, която е успешна. Изключително сме доволни“, заяви транспортният министър Георги Пеев.

По думите му операцията е била безпрецедентна заради лошото време, при което е проведена.

Изтеглянето на кораба „Chelsea-3“ навлезе в същинската си фаза

Министърът подчерта, че институциите са длъжни да предприемат необходимите действия, за да не се допускат безконтролно дрейфуващи кораби в българските морски води.

Междувременно продължават действията по събиране на доказателства за атаката срещу плавателния съд.

Георги Пеев заяви, че България полага всички усилия за провеждането на независимо разследване, което да установи откъде е дошла атаката.

„България прави всичко възможно да бъдат събрани доказателства, за да бъде направено едно независимо разследване“, посочи министърът.

Лошото време спря изтеглянето на поразения от дронове кораб край Приморско

По-рано в петък от транспортното министерство съобщиха, че корабът се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му е захванала морското дъно и осигурява устойчивост на плавателния съд. В операцията беше предвидено да се включи и втори кораб на същия собственик – „Chelsea-2“.

Изтеглянето беше затруднено от лошото време. В четвъртък операцията временно беше преустановена заради тежките метеорологични условия. Влекачът „Алиот“ достигна до кораба, но прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради риск за безопасността на екипите.

„Chelsea-3“, плаващ под малтийски флаг по маршрут от Гиресун към Джурджулещ, беше поразен от дронове на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 души от екипажа бяха спасени.

Инцидентът е част от поредица атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Седем дни по-рано бяха поразени и други два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона.