Корабът „ABLE“, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона тази нощ около 01:10 часа, на около 33 морски мили източно от Ахтопол. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Корабът „Емил“ напусна българските води

Плавателният съд, превозващ 5 985 тона ечемик от Румъния за Турция, е с дължина 110 м и ширина 17 м. Той беше поразен от дрон в нощта на 6 октомври 2026 г., на около 70 морски мили източно от гр. Бяла. Друг кораб, поразен в същата нощ, потъна.

Единият потъна, другият пламна: Кои са двата кораба, атакувани с дронове край България?

18-членният екипаж на кораба беше успешно спасен от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на м/к „DIOSCURIA“, който ги транспортира до пристанище Варна.