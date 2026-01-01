Производството в строителния сектор в България нараства с 4,2% през август 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. На месечна база увеличението е 0,7%. Това сочат първите оценки на „Евростат“.

Данните сочат, че българският строителен сектор запазва годишния си растеж, макар темпът да се забавя спрямо отчетените 4,7% през юли, 5,6% през юни и 4,0% през май. През април годишното увеличение е 6,8%, а през март – 6,4%.

На месечна база през август производството в строителството в България се повишава с 0,7% след спад от 0,6% през юли. През юни е отчетен ръст от 1,7%, докато през май и април показателят намалява съответно с 2,0% и 0,1%. През март спадът е 0,2%.

В Европейския съюз строителното производство се увеличава с 2,0% през август спрямо юли, а в еврозоната – с 1,8%. За сравнение, през юли показателят нараства с 0,2% в еврозоната, докато в ЕС е отчетен спад от 0,1%.

На годишна база увеличението достига 2,6% в ЕС и 1,4% в еврозоната. През юли строителното производство е било с 1,6% по-ниско в ЕС и с 1,7% по-ниско в еврозоната спрямо същия месец на 2025 г.

Разнопосочни тенденции по държави

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-голямото месечно увеличение през август е регистрирано в Унгария – 14,0%, Германия – 9,3%, и Румъния – 7,2%. Най-силен спад е отчетен в Словения – 5,1%, Словакия – 4,9%, и Италия – 2,9%.

На годишна база Румъния е начело с ръст от 39,0%, следвана от Унгария с 22,0% и Финландия с 12,7%. Най-големи годишни понижения са регистрирани във Франция – 7,8%, Словакия – 4,9%, и Испания – 4,3%.

Различия между отделните дейности

Разбивката по видове строителни дейности показва различна динамика в ЕС и еврозоната. През август спрямо юли строителството на сгради намалява с 1,0% в ЕС и с 0,4% в еврозоната. При гражданското строителство спадът е съответно 0,2% и 2,1%.

За сметка на това специализираните строителни дейности нарастват с 2,3% в ЕС и с 2,5% в еврозоната.

В сравнение с август 2025 г. строителството на сгради се свива с 4,1% в ЕС и с 3,7% в еврозоната. Гражданското строителство отчита увеличение от 2,8% в ЕС, докато в еврозоната остава без промяна. Специализираните строителни дейности нарастват с 2,9% в ЕС и с 3,1% в еврозоната.