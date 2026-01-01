България в последните месеци има своя открояваща се и заявена външна политика. Не казваме на всичко "да", както десетилетия преди това, с доста пропуснати ползи за страната ни, така че активната ни политика, особено в тази твърде трудна и опасна ситуация, е правилната, каза президентът Илияна Йотова в ефира на NOVA.

Президентът подчерта, че България е направила много отдавна своя стратегически избор и припомни, че догодина отбелязваме 20 години от приемането ни за част от Европейския съюз. Според Йотова радикализацията в България по отношение на външната политика на страната е много погрешна и тя няма да върви в тази посока. Представлявам държавния глава на страната и много добре зная стойността на всяка една дума, каза президентът Йотова.

Попитана застрашена ли е националната сигурност, Илияна Йотова отговори, че рискове и заплахи за безопасността на Черно море има в най-различни направления. За заплаха на националната сигурност не мога да говоря, каза държавният глава.

Относно заключението на Европейския съвет, че атаките над четирите кораба в Черно море са дело на Русия Йотова препоръча да се четат внимателно европейските документи. Президентът каза, че България и Румъния направиха много сериозен пробив, защото за първи път в някои от текстовете се говори директно за безопасността на Черно море, изтъква се неговото стратегическото значение за сигурността на Европа и на света. Такива заключения виждам за първи път, каза президентът.

По думите ѝ благодарение на много засилената дипломатическа активност от наша страна, заедно с нашите румънски партньори, предизвикахме отделна дискусия за Черно море. Дипломацията се водеше на много нива, с много добра координация на държавните институции в България, каза Йотова и даде като пример разговорите с генералния секретар на НАТО и специалната среща на Северноатлантическия съвет.

На въпрос време ли е България да има по-категорична позиция към Русия президентът отговори, че се чакат доказателствата от разследването на атаките на корабите в изключителната икономическа зона на България в Черно море и в момента, в който има доказателства и те могат да се огласят, ще бъдат изнесени пред обществеността. България няма да се поколебае да предприеме съответните дипломатически мерки – нота, отзоваване на посланика за консултации, каза президентът Йотова.

За дизеловата сделка между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин Илияна Йотова коментира, че преди всичко става въпрос за политическо решение на американската страна. Йотова каза, че за нея е по-важно какво се случва със сигурността на доставките и с цените. Йотова увери, че няма проблем с доставките на петрол и газ, проблемът е "укротяването" на цените. Ще направим всичко възможно те да не се повишават, заяви президентът.

Най-голямата ми грижа е на всякакви нива да се правят засилени консултативни разговори, за да можем да постигнем мораториум на бойните действия в Черно море, каза Йотова и посочи отново, че час по-скоро трябва да се седне на масата на преговорите. Докато има бойни действия, предизвикателствата няма да спрат, а ще стават все повече, каза Йотова.

Президентът уточни, че български войници не трябва да бъдат в Украйна, дори като мироопазващ контингент след края на войната. Що се отнася до характера на Коалицията на желаещите държавният глава каза, че първоначално тя е имала по-широк периметър за действие за помощ, за обмяна на информация, като изведнъж всичко това се сви до подготовката на съответните военни части. България никога, на нито едно ниво в държавата, не е взимала решение за участие в Коалицията на желаещите, каза Йотова. Тя допълни, че в един момент започваме да участваме на ниво министър-председател, след това се изтегляме, когато става въпрос за мироопазващи подразделения.

Относно помилвания през 2022 г. заради влошено здравословно състояние наркотрафикант Огнян Атанасов президентът Йотова каза, че „сигналът ни до прокуратурата е готов“ и че той ще бъде внесен утре. Президентството не е разследващ орган, допълни президентът Йотова. Прокуратурата трябва да провери всичко, свързано със записа, каза още Йотова относно разпространен видеозапис, на който се вижда, че Атанасов участва в бой в болницата към затвора.