„Страната ни има още много интересни места и исторически фигури, които да бъдат показани, и светът да научи повече за важното място, което България заема в развитието на европейската цивилизация“, посочи премиерът Румен Радев по време на срещата си със световноизвестната британска водеща, историк и автор проф. Бетани Хюз. В срещата участва и министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Министър Димитров обсъди с проф. Хюз възможностите за бъдещо сътрудничество по два нови проектa - специална продукция, посветена на цар Самуил и историческото завръщане на неговите мощи в България, както и филм за легендарния тракийски гладиатор Спартак. Предвижда се премиерата на филма за българския владетел да отбележи една година от посрещането на тленните му останки.

„България има история, която заслужава да бъде разказвана пред света. Нашата задача е да превърнем това богатство в разпознаваемо международно присъствие на България и в повод все повече хора да откриват страната ни“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Министър Димитров отправи покана към проф. Хюз да бъде водещ на международния форум на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) за културен туризъм и образование, който ще се проведе с подкрепата на ЮНЕСКО в Розовата долина в края на май 2027 г.

Проф. Бетани Хюз се срещна и с българската публика на събитие, организирано от Travel News, на което представи книгата си „Седемте чудеса на античния свят“ и документалния филм „България: Земята на розите“.