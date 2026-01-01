Физическата сила и издръжливост на човешкото тяло започват постепенно да намаляват около 35-годишна възраст, дори при хората, които водят активен начин на живот. Това показват резултатите от 47-годишно шведско проучване, цитирано от научното издание „Сайънс Дейли“.

Учени от Каролинския институт в Швеция проследяват промените във физическите способности на 427 мъже и жени, родени през 1958 г. Изследването обхваща период от близо пет десетилетия, през който участниците преминават редовни физически тестове от 16- до 63-годишна възраст.

Продължителното наблюдение позволява на учените да проследят как се променят физическите показатели на едни и същи хора с напредването на възрастта, вместо да сравняват представители на различни поколения.

Изследователите анализират три основни показателя - аеробна издръжливост, мускулна издръжливост и мускулна сила. Първият показва колко ефективно организмът използва кислорода при физическо натоварване, вторият измерва способността на мускулите да работят продължително, а третият отразява възможността за бързо генериране на сила.

Резултатите показват, че аеробната и мускулната издръжливост обикновено достигат най-високите си стойности между 26 и 36 години, докато общата физическа работоспособност започва да намалява около средата на четвъртото десетилетие от живота. Някои способности, особено експлозивната мускулна сила, достигат своя връх още по-рано.

Учените установяват също, че темпът на физическия спад се ускорява с възрастта. До 63-годишна възраст показателите при много от участниците са намалели средно с около 30-48% спрямо пиковите им стойности. Тенденцията се наблюдава както при мъжете, така и при жените.

Едно от основните заключения е, че редовната физическа активност не може напълно да предотврати естественото отслабване на организма с напредването на възрастта. Дори хората, които спортуват постоянно, постепенно губят част от физическите си способности.

Движението обаче има съществено значение за забавянето на този процес. Проучването показва, че участниците, които са започнали да водят активен начин на живот в зряла възраст, са подобрили физическата си форма с приблизително 5-10%. Хората, които са спортували още през юношеството, обикновено запазват по-добра издръжливост и мускулна сила през следващите десетилетия.

„Никога не е твърде късно да започнете да се движите. Нашето проучване показва, че физическата активност може да забави спада във физическите способности, дори и да не може да го спре напълно“, заяви Мария Вестерстал, преподавател в катедрата по лабораторна медицина и водещ автор на изследването.

Тя допълни, че учените ще продължат да търсят механизмите, които обясняват защо физическата форма достига своя връх около 35-годишна възраст и защо упражненията могат да забавят, но не и напълно да предотвратят последващия спад.