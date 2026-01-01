Говорител на Австрийските авиолинии потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, кацнал извънредно в София в неделя вечерта, е бил пренасочен след постъпила заплаха на борда.

Самолет от Тел Авив за Виена кацна в София след сигнал за бомбема заплаха

Той уточни, че предупреждението е било отправено срещу полет OS82, което е наложило кацането в българската столица, предава БНР.

След приключване на проверката на самолета ”Еърбъс“ A320 пътниците ще бъдат прехвърлени на друг полет.

На борда е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа.