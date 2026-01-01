Празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител ще бъде отслужена днес за 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна на 17 октомври в България. Той беше посрещнат в Синодалната палата в София от патриарх Даниил. След това двамата откриха монументалната изложба „Света Гора в София“ на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942–2016) в Националния дворец на културата.

На 18 октомври патриарсите взеха молитвено участие в тържествена архиерейска света литургия в София. Литургията се състоя в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

По-късно вселенският патриарх Вартоломей отслужи трисагий на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит.