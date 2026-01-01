Католически свещеник, който отслужваше вечерна литургия в югозападната част на Еквадор, загина, след като кръст падна върху него по време на излъчваното на живо богослужение, предаде Асошиейтед прес.

Архиепископът на Гуаякил, крайбрежен град на 265 километра югозападно от столицата Кито, идентифицира свещеника като Патрисио Санчес от църквата "Перпетуп Сокоро".

Кадри от службата снощи показват как тежко разпятие се откъсва от стената над олтара и удря Санчес по главата, докато той отслужва литургия.

Поклонниците, наблюдаващи случилото се, започнаха да крещят за помощ, докато излъчването в социалните мрежи продължаваше.

Местните власти не коментираха инцидента.

Санчес е бил част от Конгрегацията на пресветия Изкупител, религиозен орден, основан през 1732 г., който има представителства в 80 държави.