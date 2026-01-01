Вселенският патриарх Вартоломей отслужи трисагий на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит. При отслужването на заупокойната молитва присъстваха българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, архиереи от Св. Синод на Българската православна църква (БПЦ) и от делегацията на Вселенския патриарх.

В чест на свети Йоан Рилски: Патриарх Даниил и Вартоломей отслужиха литургия

По-рано българският патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей взеха молитвено участие в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Преди литургията патриарх Даниил каза пред журналисти, че „почитта към светиите ни прави съпричастни на тяхната благодат и ни призовава към единство“. Коментар пред журналисти направи и Вселенският патриарх Варталомей, който каза, че „в днешно време светът има безусловна нужда от мир и единство“.

Вселенският патриарх Вартоломей: Съхраняването на църковното единство остава постоянна задача

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна вчера в България, за да участва в честванията на 1150 години от рождението и на 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Утре, 19 октомври, от 9:00 ч. ще бъде отслужена празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.