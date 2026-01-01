Пътнически самолет Airbus A320 на австрийската авиокомпания Austrian Airlines, изпълняващ полет OS82 по маршрут Тел Авив – Виена, е бил пренасочен тази вечер за извънредно кацане на летище „Васил Левски“ в София заради сигнал за бомбена заплаха на борда. По първоначална информация на борда са се намирали 51 пътници и шестима души екипаж.

Военновъздушните сили са задействали дежурни изтребители МиГ-29, които са изпълнили необходимите процедури и са придружили пътническия самолет до кацането му в София. Действията са осъществени в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство и в координация с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания, съобщиха от Министерството на отбраната.

Според информацията на ведомството в 21:17 ч. самолетът е подал сигнал за заплаха от бомба на борда, докато се е намирал във въздушното пространство на Република България. По данни на БГНЕС сигналът е бил докладван от екипажа, когато самолетът се е намирал в района на границата с Румъния. След получаването му екипажът е взел решение полетът до Виена да бъде прекратен и самолетът да кацне извънредно в София.

В съответствие с установените процедури дежурните изтребители МиГ-29 са били незабавно задействани и са ескортирали пътническия самолет до летището в столицата. От Министерството на отбраната определиха изпълнението на задачата като успешно.

След кацането пътниците са свалени от борда, а компетентните институции са започнали проверка по случая. Сформиран е работен щаб, който координира действията на отговорните служби.