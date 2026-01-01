Поскъпване се наблюдава при повечето зеленчуци на борсите у нас тази седмица, сочи анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), публикуван днес.

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,51 на сто до 2,355 пункта спрямо 2,343 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците през седмицата най-много поскъпват тиквичките, които са с 11,62 на сто нагоре и се търгуват по 0,98 евро за килограм. По-високи са още цените на зелената салата - с 9,86 на сто до 0,78 евро за килограм, и картофите - с 8,25 на сто до 0,63 евро за килограм. Стойността на чушките също се вдига, като зелените са с 6,62 на сто нагоре до 1,16 евро за килограм, а на червените - с 0,32 на сто до 1,27 евро за килограм.

Поскъпване има още при зелето - с 4,38 на сто до 0,62 евро за килограм, доматите - с 0,44 на сто до 1,82 евро за килограм, и морковите - с 0,32 на сто до 0,63 евро за килограм. Минимален спад на цената се наблюдава при зрелия лук кромид - с 0,7 на сто до 0,57 евро за килограм, и краставиците - с 0,52 на сто до 1,54 евро за килограм.

При плодовете тази седмица отново поскъпват единствено ябълките, които са с 0,73 на сто нагоре и се търгуват по 1,11 евро за килограм на едро. На обратната страна, поевтиняват лимоните - с 4,79 на сто до 1,51 евро за килограм, гроздето - с 2,14 на сто до 1,28 евро на килограм, и бананите - с 0,54 на сто до 1,47 евро за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 2,17 на сто до 6,04 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 1,33 на сто до 9,35 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 1,9 на сто до 0,75 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 0,17 на сто до 1,21 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,39 евро за брой, което е ценови ръст от 1,16 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,67 на сто до 3,58 евро за килограм, а яйцата (размер М) – с 5,26 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,7 на сто надолу до 1,62 евро за килограм, а лещата - с 2,58 на сто до 1,96 евро за килограм. Захарта поскъпва с 3,45 на сто до 0,96 евро за килограм. По-висока тази седмица е още стойността на зрелия фасул - с 0,96 на сто до 2,11 евро за килограм, брашното тип 500 – с 0,62 на сто до 0,65 евро за килограм, и олиото - с 0,11 на сто до 1,75 евро за литър.