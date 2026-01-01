Столичната община посреща международни партньори и водещи европейски експерти за „Седмицата на чистия въздух в София“ (Sofia Clean Air Week) от 19 до 23 октомври. В поредица от форуми, работни срещи и дискусии столицата ще очертае план за следващи стъпки за подобряване на качеството на атмосферния въздух и опазване на общественото здраве.

В рамките на седмицата София ще бъде домакин на международна конференция „Beyond the smoke: Building support for clean heating measures in Europe“, организирана от Института за европейска политика по околна среда (IEEP) в партньорство с Clean Air Fund.

Столичната община

Кметът Васил Терзиев и изпълнителният директор на Breathe Cities Сесилия Вака Джоунс ще открият форума и ще обявят следващите стъпки на София за подобряване качеството на въздуха. В програмата участват зам.-кметът по околна среда инж. Николай Неделков и международни експерти с опит от Краков, Утрехт и Мадрид.

Терзиев: София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление

“Домакинството на този международен форум е огромно признание за София и за последователните усилия за подобряване качеството на атмосферния въздух. За нас това е възможност да обменим опит с водещи световни градове и потвърждение, че прилагаме правилно базираните на данни политики. Продължаваме да работим с ясна визия и с пряка грижа за здравето и качеството на живот на софиянци”, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

За форума в София пристигат Сесилия Вака Джоунс, изпълнителен директор на глобалната инициатива Breathe Cities, и Алехандро Колса Перес, ръководител на Breathe Cities в C40 Cities. Заедно с тях в столицата ще бъдат представители и делегации на Breathe Cities, C40 Cities, Bloomberg Philanthropies и други водещи европейски организации.

„Това е чудесен момент да отбележим напредъка на София към по-чист въздух. Градът е пример, към който другите трябва да погледнат, за да видят, че смелите политики, основани на данни, дават резултат. Нискоемисионните зони за транспорта и битовото отопление ограничават замърсяването още при източника и подобряват здравето на жителите. Като един от 16-те града в инициативата Breathe Cities, София споделя своя опит на международно ниво и допринася за ускоряване на действията за чист въздух по света“, заяви Сесилия Вака Джоунс, изпълнителен директор на Breathe Cities.

София е един от 16-те града в света, избрани за участие в глобалната инициатива Breathe Cities, реализирана от Bloomberg Philanthropies, Clean Air Fund и C40 Cities в подкрепа на усилията на градовете за по-чист въздух и опазване на общественото здраве.

През тематичната седмица Столична община ще затвърди лидерската си роля в региона, като потвърди ангажимента си за участие в следващата фаза на инициативата. Тя предоставя на градовете достъп до експертиза и ресурси за предприемане на още по-амбициозни мерки за подобряване качеството на въздуха.

Програма на събитията:

Понеделник, 19 октомври - Представяне на нов проект за подмяна на отоплителните уреди в домакинствата финансиран по програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Вторник, 20 октомври, Event Space 2020, малкото НДК: Международна конференция „Beyond the smoke: Building support for clean heating measures in Europe“, организирана от Института за европейска политика по околна среда (IEEP).

Сряда, 21 октомври (закрито събитие): Международен обмен на опит (P2P Exchange) в рамките на Breathe Cities, фокусиран върху мерките за битово отопление, представяне на мрежата „Въздух за здраве“ (Air4Health) и теренно посещение.

Четвъртък, 22 октомври (закрито събитие): Кръгла маса за политики за сградно отопление и социално справедлив преход, последвана от дискусия за изграждане на местната партньорска екосистема.

Петък, 23 октомври, 9:30, SofiaLab: „Нашият въздух, нашето бъдеще“ - среща на учениченици от София, Перник и Видин към лекарска мрежа “Въздух за здраве” с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“ и Столична община.