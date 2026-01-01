Сигнал за изтичане на гориво е подаден малко преди 17:00 часа днес за157-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София поради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация е самокатастрофирал товарен автомобил, управляван от 56-годишен мъж. По първоначални данни на водача му е прилошало. Той е транспортиран към болница.

Временно движението се осъществява само в изпреварваща лента. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. На място има полицейски екип.