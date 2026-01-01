.Много европейски държави са изправени пред жилищна криза: жилищата не достигат, а цените се повишават. Наемите също продължават да растат, като особено скъпи са централните части на градовете. В много домакинства един-единствен доход вече не е достатъчен, за да покрие наема на подходящо за семейство жилище в центъра на голям град.

Но какво се случва, когато и двамата партньори работят и си поделят наема? Достатъчно ли е това? Колко пари остават на двойката в края на месеца след плащането на наема? И как се представят европейските градове в сравнение с останалия свят?

„Евронюз Бизнес“ показва колко пари остават на двойките след плащането на наема.

Известна яснота по въпроса дава докладът „Mapping the World’s Prices 2026“ на Deutsche Bank Research Institute. Той сравнява двама души с местен нетен доход и изважда от него наема за жилище с три спални в съответния градски център. Останалата сума представлява свободно разполагаемият доход на домакинството след плащането на наема.

Сред 28 европейски града тази сума варира от 253 евро в Лисабон до 9140 евро в Цюрих.

Швейцарските градове оглавяват класацията

Цюрих има най-високия наем сред 28-те града — 5502 евро. В същото време там е и най-високият нетен доход — 7321 евро. Затова една двойка в Цюрих разполага с най-много пари след плащането на наема: 9140 евро.

Освен Цюрих, и Женева е значително пред останалите градове. Там на една двойка ѝ остават 8783 евро месечно след плащането на наема. Основата за това е вторият най-висок нетен доход — 6516 евро.

Люксембург заема трето място с 5890 евро. В страната средният нетен доход е третият най-висок — 4548 евро. Наемите са високи — 3206 евро, но са по-ниски от тези в градове като Лондон, Дъблин или Амстердам. Така на двойките им остават повече пари в края на месеца.

Следва Бирмингам с 5238 евро, непосредствено пред Копенхаген с 5233 евро.

Бирмингам срещу Лондон: наемът е решаващ

На една двойка в Бирмингам ѝ остават 5238 евро месечно, след като плати наема. В Лондон сумата е 3148 евро. Така двойките в Бирмингам разполагат с 2090 евро повече всеки месец.

Заплатите в Бирмингам са по-ниски, но наемът е значително по-евтин. Жилище в центъра на града струва 1949 евро, докато в Лондон — 4362 евро.

Повече от 4000 евро остават на двойките и в Осло (4936 евро), Франкфурт (4786 евро), Мюнхен (4575 евро) и Амстердам (4431 евро).

Амстердам е сред петте най-скъпи града по отношение на наемите — 3542 евро. Високият нетен доход от 3986 евро обаче компенсира това до известна степен.

Виена (3709 евро) и Стокхолм (3674 евро) са почти на същото ниво.

Берлин изпреварва Париж благодарение на по-ниските наеми

Заплатите в Париж са по-високи от тези в Берлин — 3171 евро срещу 2946 евро. Въпреки това на двойките в Берлин им остават повече пари след плащането на наема: 3554 евро срещу 3336 евро в Париж.

Решаващ фактор са наемите. Жилище в центъра струва 3005 евро в Париж, докато в Берлин — 2339 евро.

Дъблин има по-висок нетен доход — 3455 евро — от Париж, Берлин, Виена и Стокхолм. Въпреки това на двойките там им остават по-малко пари след плащането на наема, а именно 3038 евро.

Наемът в Дъблин е четвъртият най-висок в Европа — 3873 евро, което надхвърля размера на една нетна заплата.

Южна Европа е на дъното на класацията

Градовете в Южна Европа отчитат най-ниския доход след плащането на наема. Особено трудна е ситуацията за двойките в Лисабон и Милано.

В Лисабон след плащането на наема остават само 253 евро. Нетният доход е 1408 евро, докато наемът възлиза на 2561 евро.

В Милано остават едва 697 евро. В Мадрид двойките разполагат с 1905 евро месечно, а в Барселона — 1832 евро. В Рим сумата пада до 1265 евро, а в Атина — до 1148 евро.

В Атина наемът от 1164 евро дори е малко по-висок от един нетен доход от 1156 евро.

Истанбул следва Лисабон в края на европейската класация с 353 евро. Там нетният доход е 1027 евро, но наемът достига 1701 евро.

Централна и Източна Европа се представят по-добре от Южна Европа

Някои градове в Централна и Източна Европа се представят по-добре от тези в Южна Европа.

В Прага на двойките им остават 2054 евро след плащането на наема, във Варшава — 1985 евро, а в Будапеща — 1548 евро.

И трите града се представят по-добре от Рим и Атина.

Важно е да се има предвид, че в изчислението е включен само наемът. Двойките все още трябва да плащат за храна, сметки и транспорт.

Достатъчен ли е един доход за плащане на наема?

В много градове отговорът е не.

В 11 града наемът надхвърля един нетен доход. Това са Атина, Барселона, Будапеща, Дъблин, Истанбул, Лисабон, Лондон, Мадрид, Милано, Прага и Рим.

Най-голямата разлика се наблюдава в Лисабон. Нетният доход е 1408 евро, а наемът — 2561 евро, тоест наемът е с 82% по-висок от една заплата.

В Милано нетният доход е 1940 евро, докато наемът достига 3184 евро.

В Прага и Будапеща наемът и един нетен доход са почти равни.

Европа в сравнение със света

Европа се представя добре в глобалната класация. Цюрих с 9140 евро и Женева с 8783 евро оглавяват списъка от 69 града, следвани от Сан Франциско с 7992 евро.

Седем от десетте града в топ 10 се намират в Европа.

Нито един европейски град не попада сред последните десет. Там са представени единствено градове от Латинска Америка, Азия и Африка.

В шест случая наемът струва повече от два нетни дохода. Манила с -882 евро и Банкок с -759 евро са на дъното на класацията.

В Москва на една двойка ѝ остават 313 евро след плащането на наема. Нетният доход е 1570 евро, докато наемът достига 2827 евро.

Няколко европейски града се представят и по-добре от Ню Йорк, където след плащането на наема остават 1921 евро.

По-младите поколения в Европа притежават значително по-рядко собствено жилище в сравнение с предишните поколения. През 2026 г. цените на недвижимите имоти и наемите продължават да се покачват в цяла Европа и в много държави изпреварват инфлацията.