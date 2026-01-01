Повишаването на температурите в Средиземноморието променя размножаването на морските костенурки и увеличава рисковете за оцеляването им, предупреждават учени в навечерието на климатичната конференция на ООН COP31, на която Турция ще бъде домакин през ноември, предаде Ройтерс.

Костенурката карета (Caretta caretta), избрана за символ на конференцията, снася яйцата си по средиземноморските брегове. Според изследователите затоплянето на пясъка, в който са заровени яйцата, води до излюпването на повече женски малки и може да наруши естественото съотношение между половете.

Проучване на Айфер Ширин от университета „Ускюдар“ установява връзка между по-високите температури, по-ранното снасяне на яйца и по-краткия инкубационен период. Изследване на плажа Патара показва, че средно около 70 процента от излюпените костенурки са женски.

На плажа Изтузу в Турция температурата на гнездата се е повишила с близо 1 градус по Целзий през последните 20 години, съобщава биологът Якуп Каска, а температури над 30 градуса в гнездата увеличават и риска от загиване на ембрионите.

Освен от климатичните промени костенурките са застрашени от риболовни мрежи, плавателни съдове и пластмасови отпадъци. По данни на Каска 60 процента от костенурките, постъпващи в център за рехабилитация край Изтузу, имат най-малко пет парчета пластмаса в храносмилателната си система.

Районът остава важно място за размножаване на вида, като всяка година около 30 000 малки костенурки достигат морето от стотиците гнезда на плажа.

Морските костенурки мигрират между различни части на Средиземноморието, което налага международно сътрудничество за опазването им. Според учените те са важен показател за състоянието на морските и крайбрежните екосистеми, а защитата им изисква както ограничаване на климатичните рискове, така и намаляване на замърсяването.