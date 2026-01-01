Бургас ще бъде домакин на Деня на Корея на 5 ноември, когато в Регионалната библиотека „Пейо К. Яворов“ ще бъде открита първата корейска читалня в България Window on Korea, съобщават от културната институция в морския град.

Инициативата е на Посолството на Република Корея в България, Община Бургас, Националната библиотека на Корея в Сеул и Регионалната библиотека „Пейо К. Яворов“. Целта е да се представят културата, изкуството и традициите на азиатската страна и да се насърчи културният обмен между България и Корея.

Програмата в библиотеката за 5 ноември ще започне още в ранния следобед, когато посетителите ще могат да се запознаят с изкуството на корейската калиграфия и да гледат късометражни филми.

По-късно същия ден в Държавната опера в Бургас са предвидени уроци по таекуондо и K-pop, представяне на корейски специалитети и сценична програма с демонстрация на таекуондо.

Входът за всички активности е свободен до изчерпване на местата, посочват организаторите.



През 2024 г. посланикът на Австрия у нас Андреа Икич-Бьом откри в библиотеката в Бургас първия по рода си австрийски читателски кът в този формат. Две години по-рано на третия етаж там беше официално открит и петият подред Американски център у нас, като лентата му прерязаха кметът Димитър Николов и посланикът на САЩ по това време Херо Мустафа.