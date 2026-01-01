15 души са задържани за различни престъпления през тази седмица в хода на полицейска спецоперация в Благоевградско.

Нито един от тях не е задържан за нарушения на изборните права на гражданите. Това съобщи главен инспектор Страхил Анталавичев, началник на сектор „Опазване на обществения ред“.

Операцията се провежда във връзка с предизборната кампания. Днешните действия са по-мащабни и включват взаимодействие с други институции и жандармерията. В Сандански екипи на жандармерията ще работят съвместно с местните полицаи.

В рамките на операцията са съставени около 50 предупредителни протокола на потенциални купувачи и продавачи на гласове.

На територията на цялата област са осигурени 25 допълнителни екипа. Предвидени са множество проверки на хора и автомобили.

Полицията работи и по сигнали, свързани с наркотици.