Дюлите са сред характерните плодове на есента. Със своя наситен аромат и специфичен вкус те са подходящи както за консумация без термична обработка, така и за приготвяне на компоти, сладка и мармалади. Освен кулинарните си качества, плодовете съдържат фибри, витамин C, калий и растителни съединения с антиоксидантни свойства.

Едно от основните предимства на дюлите е съдържанието на фибри и пектин. Те подпомагат нормалната работа на храносмилателната система. Пектинът е разтворим вид фибри, който участва в регулирането на чревната функция и може да допринесе за поддържането на нормални нива на холестерола като част от балансираното хранене.

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Дюлите съдържат и витамин C – хранително вещество, необходимо за нормалната функция на имунната система, образуването на колаген и усвояването на желязото. Количеството му обаче е значително по-ниско в сравнение с това в други плодове.

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В състава на дюлите има още калий, който е важен за нормалната функция на мускулите и нервната система, както и полифеноли – растителни вещества с антиоксидантни свойства. Те участват в защитата на клетките от оксидативен стрес.

В 100 грама сурови дюли се съдържат приблизително 57 калории, което ги прави сравнително нискокалоричен плод. Те осигуряват и вода, малко количество белтъчини и мазнини, както и естествени захари.

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За разлика от ябълките и крушите, дюлите обикновено се консумират след термична обработка заради твърдата си структура и тръпчивия вкус. Печенето и варенето ги правят по-меки и ароматни. Продължителната термична обработка обаче може да намали съдържанието на витамин C, а при приготвянето на сладка и мармалади често се добавя значително количество захар.

Дюлите могат да бъдат част от разнообразното есенно меню под формата на печени плодове, компоти или домашно приготвени ястия. Най-добре е сладките изделия от тях да се консумират умерено, особено когато съдържат добавена захар.

Макар да не са сред най-богатите на витамин C плодове, дюлите съчетават фибри, минерали и растителни съединения, които ги правят ценна част от балансираното хранене.