Стотици доброволци се включиха в десетки събития в София, част от последния ден от есенното почистване на града и езерата в Южния парк. Хора от различни квартали, представители на бизнеса, етажни собствености и общински екипи обединиха усилия в грижата за градската среда.

Тази година есенното почистване се проведе в три дни – 10, 11 и 17 октомври, и обхвана две основни направления: традиционните доброволчески акции в кварталите и гражданската инициатива за възстановяване на Езерата в Южния парк.

Кметът на София Васил Терзиев се включи в работата край езерата, където заедно с доброволци разчистиха растителността по бреговете на Безименно езеро 6. След акцията езерото вече е напълно открито за посетителите на парка. Едновременно с това други групи, с участието на отговорници от ОП „Паркове и градски градини“, работиха по бреговете на “Осморката”, “Скритото” и “Панорамата”. Разчистването на Скритото вече позволява езерото да бъде видяно в пълния му облик и поставя въпроса за ново име, което да отразява промяната.

„Целта е да върнем на Южния парк всичко, което самонастанилата се растителност, липсата на грижа с години и папурът са му отнели. Ние с доброволците чистим бреговете, а вътре езерата се почистват от експерти със специализирана техника в определените за това дни“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Столична община

В същото време десетки квартални инициативи събраха жители, представители на бизнеса и етажни собствености около общата грижа за междублоковите пространства, градинките и местата за отдих. Акции се проведоха в почти всички райони на столицата – от „Овча купел“ до „Слатина“, като всяка от тях беше съобразена с нуждите на конкретното място и с идеите на хората, които го обитават. За всички тях от Столичния инспекторат предоставиха необходимите чували и ръкавици и организираха своевременното извозване на събраното.

В район „Слатина“ се проведе и акцията, в която участва кметът на София – в ж.к. „Христо Смирненски“, в района около „Вила Аутистика“.

„Заедно с десетките доброволци в района събрахме близо 200 кг клони и бяха извозени 3 големи камиона с битови и строителни отпадъци“, отбеляза Терзиев.

През целия ден гражданите споделяха снимки и впечатления от своята работа в кварталите. Към инициативата се присъединиха и хора, които спонтанно са решили да почистят пространствата около домовете си, без предварително да регистрират отделно събитие. В една от градинките доброволците дори организираха допълнително измиване с водоструйка, след като приключиха с разчистването на ръка.

Столична община