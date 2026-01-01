Канадският премиер Марк Карни съобщи в събота, че „сериозен инцидент“ е предизвикал голям пожар във военната база „Уейнрайт“ в провинция Алберта, предаде Асошиейтед прес. Засега няма информация за причината за пожара и дали има пострадали.

„Във военната база „Уейнрайт“ в Алберта е настъпил сериозен инцидент, довел до голям пожар“, написа Карни в социалните мрежи. „Нашите мисли са с всички засегнати смели жени и мъже.“

Премиерката на Алберта Даниел Смит определи пожара като „значителен и трагичен“ и заяви, че той засяга много военнослужещи.

Карни посочи, че федералното правителство работи в тясно сътрудничество с провинциалните и местните власти. Той и Смит поддържат постоянен контакт, както и техните министри и служители.

Смит благодари на екипите за спешна помощ и на хората, които оказват грижи и подкрепа на засегнатите.