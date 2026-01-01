Мъж на 59 години е загинал при пътнотранспортно произшествие на ул. „Отец Паисий“ в Добрич, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 19:45 часа. Лекият автомобил „Фолксваген“, управляван от мъжа, се е блъснал последователно в два леки автомобила и в стълб. Водачът е загинал на място.

На мястото на инцидента работят екипи на полицията, „Пътна полиция“, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Електроразпределение Север“. По-рано на място е имало и екип на Спешна медицинска помощ.

Причините за катастрофата се изясняват.

Улицата е затворена за движение в посока от бул. „Добруджа“ към бул. „25-и септември“.

По-рано днес катастрофа между кола и камион отне живота живота на 72-годишна жена в Ловешко.