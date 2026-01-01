Две идентични катастрофи, при които се удариха камион и кола, станаха в рамките на ден в Ловешка област. В едната катастрофа загина 72-годишна жена.

Единият инцидент е станал около 13:00 часа на пътя Луковит - Червен бряг, в района на Луковит. Ударили са се лек и товарен автомобил. Водачката на леката кола – 72-годишна от София, е починала в линейката на път за болницата. Тя е пътувала в посока Луковит, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

По случая е образувано досъдебно производство.

Движението в района на инцидента бе ограничено, като трафикът се осъществяваше по обходен маршрут от Луковит - път I-3 - Радомирци - път III-3006 - Рупци - Червен бряг и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При друг инцидент на пътя Летница – Каменец, в района на Летница, след удар между лек и товарен автомобил, пострада шофьорът на леката кола. Той бе откаран в лечебно заведение в Плевен. Движението се осъществяваше в едната лента.

Общо 14 тежки катастрофи са станали в страната през изминалото денонощие, при които са пострадали 16 души. За щастие няма загинали, информират от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 47 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са трима души. От началото на месеца при 360 тежки катастрофи са загинали 26 души и са пострадали 447. От началото на годината 392-ма души са загинали, 6848 са пострадали при 5522 катастрофи. В сравнение със същия период на миналата година загиналите на пътя са с 54 повече.