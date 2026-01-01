Най-малко 17 души загинаха при блъсканица на религиозен фестивал в индийския град Колката, съобщи местната телевизия Ен Ди Ти Ви, цитирана от Ройтерс.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди информацията на телевизионния канал по независим път.

Дурга Пуджа е най-големият ежегоден фестивал за хиндуистите в източния индийски щат Западна Бенгалия, който привлича хиляди вярващи, събиращи се във временни съоръжения, наречени пандали, където са изложени статуи на богинята Дурга, посочва Ройтерс.