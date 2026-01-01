Изследователи са открили протеин, който може да помага на вредните стареещи клетки да се укриват от имунната система. Като позволява на тези клетки да се задържат в организма, вместо да бъдат отстранени, протеинът може да допринася за натрупването им и за развитието на здравословни проблеми, свързани със стареенето.

Откритието, публикувано в списание Cell Metabolism, определя PD-L2 като потенциална мишена за терапии, насочени към елиминирането на вредните стареещи клетки. Учените смятат също, че протеинът може да служи като биомаркер в кръвта, който да позволява откриването и проследяването на тези клетки.

Според д-р Селим Чаиб, научен асистент по медицина в Cedars-Sinai Health Sciences University и съавтор на изследването, PD-L2 може да помага на стареещите клетки да се задържат в организма, въпреки че при нормални обстоятелства имунната система би ги отстранила.

Как вредните стареещи клетки избягват имунната система

С напредването на възрастта или при увреждане на клетките някои от тях навлизат в състояние, известно като клетъчно стареене. Те престават да се делят, но остават живи и се задържат в тъканите, вместо да бъдат отстранени. С течение на времето тези клетки могат да се натрупат и да отделят вещества, които предизвикват възпаление и нарушават нормалното функциониране на съседните клетки.

Натрупването на стареещи клетки е свързано с редица здравословни проблеми, които зачестяват с напредването на възрастта. Разбирането на причините, поради които тези клетки продължават да съществуват, въпреки че имунната система обикновено би трябвало да ги отстрани, може да помогне на учените да разработят нови подходи за ограничаване на вредното им въздействие.

Изследователите установили, че PD-L2 може да играе важна роля в този процес, като помага на стареещите клетки да избегнат елиминирането им от имунната система.

Блокирането на PD-L2 намалява стареенето на клетките при мишки

За да изследват ролята на протеина, учените провели експерименти с лабораторни мишки, при които PD-L2 бил премахнат или блокиран. И двата подхода довели до намаляване на натрупването на стареещи клетки и на нивата на възпалителните вещества, които те отделят.

Ползите не се ограничавали само до клетъчните промени. При мишките с понижена активност на PD-L2 се наблюдавало и подобрение в метаболизма на захарта, както и увеличаване на силата на захвата. Това предполага, че въздействието върху протеина може да помогне за запазването на физическите функции, които се влошават с напредването на възрастта.

Екипът изследвал и човешки клетки и тъкани. Учените установили, че стареещите човешки клетки произвеждат повече PD-L2 в сравнение с по-младите клетки, а нивата на протеина се повишават с възрастта в определени тъкани. Тези резултати показват, че механизмът, наблюдаван при мишките, може да има отношение и към стареенето при хората.

Потенциална нова цел за заболявания, свързани с възрастта

Резултатите предполагат, че блокирането на PD-L2 може да помогне на имунната система да разпознава и елиминира вредните стареещи клетки, като потенциално ограничи някои от здравословните проблеми, свързани с натрупването им.

Според д-р Джеймс Къркланд, директор на Центъра за напреднала геротерапия и старши автор на изследването, блокирането на този протеин би могло да помогне на имунната система да отстранява стареещите клетки и потенциално да подобри здравословното състояние при проблеми, свързани със стареенето.

Въпреки че резултатите са обещаващи, са необходими допълнителни изследвания, преди този подход да може да бъде разглеждан като възможно лечение при хора. Предстои да се установи дали блокирането на PD-L2 е безопасно и може да осигури съществени ползи за здравето. Изследователите се надяват също да изяснят по-подробно ролята на протеина в развитието на заболявания, свързани със стареенето.