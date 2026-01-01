Японската метеорологична служба отмени погрешно издадено в петък предупреждение за земетресение край Северна Япония с магнитуд 9,9, предаде японската новинарска агенция Киодо. Вещаещата катастрофа прогноза доведе до хаос в обществения транспорт в страната, отбеляза агенцията.

Метеорологичната агенция на Япония съобщи, че компютърната ѝ система погрешно е определила епицентъра на земетресението, като се извини публично. Впоследствие магнитудът е бил преоценен.

Службата издаде предупреждение за голяма територия, простираща се от Северна до Централна Япония, като посочи, че земетресението е в района на руските Курилски острови - оспорвани от Токио, край японския остров Хокайдо.

По-късно беше потвърдено, че земетресение с магнитуд 6,9 е имало близо до руския полуостров Камчатка на дълбочина 160 километра.

Япония все още не може да се отърси от кошара на земетресението с магнитуд 9 от 2011 г., което предизвика цунами, отнело живота на около 18 500 души и нанесло мащабни щети на атомната електроцентрала "Фукушима“, припомня Франс прес.