Киев започна да монтира мобилни бетонни убежища на спирките на градския транспорт, предаде АФП, докато столицата се бори с въздушни атаки и се подготвя за настъпващата зима.

Украинската столица е изправена пред засилен брой руски въздушни удари през последните седмици, като сирените за въздушна тревога вият почти непрекъснато.

Денонощни атаки са засегнали жилищни райони, бензиностанции, училища, железопътна и комуникационна инфраструктура и основни мостове в столицата.

Тъй като войната, продължаваща четири години и половина, не показва признаци на спиране, градската администрация издигна на автобусна спирка бетонен заслон с форма на палатка за пътуващите.

„Убежището е предназначено да осигури временна защита на хора в случай на обстрел по време на въздушна тревога“, съобщи Киевската градска държавна администрация.

Киев, град с население от три милиона души, планира да закупи и инсталира още 14 заслона, които осигуряват места за сядане за до 10 души и място за инвалидна количка, се казва в изявление.

Но планът предизвика критики от потребители на социалните мрежи и украински публични личности заради темпото на внедряване.

„Първият мобилен заслон през петата година от войната. Може да побере 10 души... Браво – нямам думи“, написа във Фейсбук един потребител.

Украинският депутат Ярослав Юрчишин заяви в социалните мрежи, че „столицата е подложена на атаки с крилати ракети от три месеца и сега киевляни ще имат възможност да се скрият“.

„Засега има само един такъв заслон... Най-добре е да не чакате автобуса на другите спирки, защото с тези темпове няма да започнат да строят втория още пет години“, добави той.

Нараства напрежението между кмета на Киев Виталий Кличко и украинския президент Володимир Зеленски, който критикува Кличко за подготовката на града за зимата.

Кличко заяви пред АФП миналата седмица, че столицата е в режим на „оцеляване“ поради денонощните атаки, които са затруднили планирането за непредвидени ситуации.

Но той отвърна на критиките, казвайки: „Търсенето на изкупителни жертви няма да осигури топлина на хората.“